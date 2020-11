De Jonge: advies over vaccins sluit aan bij onze aanpak

De raad stelt voor voorrang te geven aan 60-plussers, kwetsbaren en ook mensen in de zorg.

De bewindsman wees erop dat nog wel bezien moet worden hoe effectief welk vaccin is voor wie. Dan pas kunnen keuzes worden gemaakt en ook die worden niet in beton gegoten, omdat er nog allerlei ontwikkelingen kunnen volgen waarop telkens weer behendig moet kunnen worden ingesprongen. Er zullen volgens hem altijd eerste en voorlopige keuzes worden gemaakt. ‘We gaan een vaccin ook alleen gebruiken als het veilig is en effectief”, benadrukte de bewindsman nog eens.

Van groot belang

De Jonge noemde het voorlopige advies van groot belang, omdat een vaccin de beste troef is in de strijd tegen corona en er inmiddels uitgebreid inhoudelijk over allerlei strategieën is nagedacht. Het is een goede leidraad, maar het laatste woord is nog niet gezegd, zei De Jonge.

De minister hamerde ook op het belang van een goede teststrategie. Maar daarbij is een vaccin echt nodig om de crisis achter ons te laten.