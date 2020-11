Verdachten fatale steekpartij Scheveningen voor rechter

Twee Amsterdamse verdachten van de dodelijke steekpartij op de Pier in Scheveningen, op 10 augustus van dit jaar, staan dinsdagochtend voor de rechtbank in Den Haag. Bij de steekpartij kwam de 19-jarige Cennethson Janga (Chuchu) uit Rotterdam om het leven.

Aan de steekpartij ging een ruzie tussen groepen jongeren vooraf. Het incident zou te maken hebben met een conflict tussen rivaliserende drillrap-groepen. Drillrap is een uit Amerika overgewaaide hiphopstroming waarin onder meer geweld wordt verheerlijkt.

Het OM verdenkt de twee 20-jarige Amsterdammers van doodslag in vereniging. De verdachten zouden Janga met een of meer messen in de borst en/of buik hebben gestoken, stelt het OM in de tenlastelegging.

De politie heeft in de zaak vier verdachten opgepakt. Naast de twee 20-jarige Amsterdammers zitten nog een 19-jarige Rotterdammer en een 17-jarige Rotterdammer vast. De zaken van de Rotterdammers komen binnenkort voor de rechtbank. Zij zijn later aangehouden.