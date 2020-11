‘WHO-chef Tedros helpt rebellen in Ethiopische regio’

Het Ethiopische leger beschuldigt de chef van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO van hulp aan de lokale autoriteiten in de opstandige regio Tigray. Tedros Adhanom Ghebreysus is afkomstig uit Tigray en was eerder minister van Volksgezondheid in een regering die werd geleid door de partij die nu tegen het Ethiopische leger vecht, het Tigray People’s Liberation Front (TPLF).