Dividend bij moederconcern mag na loonsteun in Nederland

Koolmees benadrukt dat de uitzondering al in de regeling stond die in de zomer naar de Tweede Kamer ging. ‘Het doel van de regeling was behoud van werkgelegenheid in Nederland”, voegt de minister eraan toe. Als Nederlandse bedrijven alleen loonsteun zouden krijgen als een moederbedrijf geen dividend uitkeert, zou dat voor het moederconcern wellicht reden zijn geweest geen steun aan te vragen. Dat zou dan banen in Nederland kosten.

Het verbod op het uitkeren van dividend voor bedrijven die NOW-steun krijgen, kwam er op verzoek van Kamer. Het voltallige parlement steunde in april een voorstel van D66.

Oppositiepartijen SP en PvdA zijn niet te spreken over de uitzondering. ‘Lak aan de wens van de Kamer. Maar belangrijker, lak aan de samenleving”, zegt SP-leider Lilian Marijnissen in een reactie. ‘Terwijl mensen hun baan of bedrijf verliezen, kunnen buitenlandse aandeelhouders blijven cashen terwijl ze staatssteun krijgen voor het behoud van banen.’

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk vind dat ‘het kabinet er scherp op moet toezien dat de noodsteun wordt gebruikt om mensen aan het werk en bedrijven overeind te houden. Het is voor de PvdA onacceptabel dat grote bedrijven, aandeelhouders en directieleden profiteren, terwijl mensen op de werkvloer met lege handen achterblijven.’