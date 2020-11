Amerikaanse minister bezoekt door Israël bezette Golanhoogten

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo brengt deze donderdag een bezoek aan de door Israël bezette Golanhoogten. Het bezoek, dat als omstreden geldt, is een breuk met het beleid van eerdere Amerikaanse regeringen.

Israël veroverde het gebied op Syrië in de oorlog van 1967. ‘Vandaag krijg ik de kans om de Golanhoogvlakte te bezoeken”, zei Pompeo in Jeruzalem. De erkenning van de Golanhoogten als deel van Israël is een beslissing die president Trump vorig jaar nam, benadrukte de bewindsman. Hij noemde dat besluit historisch belangrijk en ‘simpelweg een erkenning van de realiteit”.

Trump erkent ook Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De Amerikanen verplaatsten twee jaar geleden dan ook hun ambassade van Tel Aviv naar het in hun ogen ongedeelde Jeruzalem, tot grote woede van de Palestijnen die het oostelijke deel van de stad als hun hoofdstad beschouwen. Trump laat ook de verdere Israëlische kolonisatie van bezet Palestijns gebied op de Westelijke Jordaanoever toe.