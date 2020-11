Dierenorganisaties doen aangifte om doodschieten chimpansees

Dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan van het doodschieten van de twee chimpansees in Dierenpark Amersfoort. De apen werden doodgeschoten nadat ze waren ontsnapt uit hun verblijf. Volgens onder meer Comité Dierennoodhulp en Dierenrechten Alliantie was dit niet nodig en is de dierentuin hiermee in overtreding.