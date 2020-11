Unibail zakt in lagere AEX na vertrek topman

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag lager begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het rood. De markten bleven gevangen tussen het optimisme over de coronavaccins en de zorgen over de economische schade van de tweede golf van de virusuitbraak. Op het Damrak stond winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield in de schijnwerpers, na het vertrek van de topman.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,5 procent in de min op 597,74 punten. De MidKap daalde ook 0,5 procent, tot 872,62 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,7 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield zakte 1,9 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De huidige topman Christophe Cuvillier van het concern wordt per 1 januari opgevolgd door Jean-Marie Tritant. Eerder kwamen al berichten naar buiten dat de positie van de top van het bedrijf onhoudbaar was geworden, door het mislukken van een aandelenemissie. President-commissaris Colin Dyer trad in de nasleep van de kwestie al terug.

Bij de middelgrote bedrijven ontvouwde Arcadis de nieuwe strategie op zijn beleggersdag. Het advies- en ingenieursbureau wil dat zijn winstgevendheid in 2023 is verhoogd en streeft naar een sterkere groei van de jaarlijkse omzet op eigen kracht. Het aandeel voerde de schaarse stijgers aan in de MidKap, met een plus van 1,3 procent.