'Alles coronaproof maken grootste uitdaging bij Stones-expositie'

Bezoekers kunnen vanaf vrijdag naar het Groninger Museum voor de grote tentoonstelling over The Rolling Stones. De expositie, die in de middag virtueel wordt geopend door zanger Mick Jagger, begint vanwege de coronasluiting twee weken later dan gepland, maar aan de crisis had het museum sowieso al een grote kluif.

"Dat was onze grootste uitdaging", vertelt directeur Andreas Blühm. "Alle plannen waren al op de millimeter uitgetekend, maar om alles helemaal coronaproof te maken moesten we weer terug naar de tekentafel."

Zo werd besloten om een extra verdieping van het museum te gebruiken. "Dat is duizend vierkante meter extra zonder dat er extra objecten zijn toegevoegd. Alles zodat bezoekers veilig kunnen rondlopen."

Ervaringen

Dat is gelukt, vertelt Blühm trots over de expositie die eerder al te zien was in onder meer Londen en de Verenigde Staten. "Het is echt heel mooi geworden. Er zijn meer dan vierhonderd bijzondere objecten te zien, maar er zijn ook ervaringen waardoor de bezoekers zich echt bevinden in de wereld van The Rolling Stones."

Zo’n ervaring is bijvoorbeeld de grote ‘panoramamuur’ waarop oude optredens van de Stones worden geprojecteerd. Ook is er een muziekstudio nagebouwd en kunnen bezoekers rondlopen door het eerste appartement van de band. "Een uitermate smerige bende", zegt de directeur lachend. "Zo zie je hoe ze zijn begonnen. Zonder geld voor de was en geen zin in de afwas, maar alle tijd om een beetje blues te maken."

Muziekgeschiedenis

Objecten die bezoekers kunnen zien zijn onder meer instrumenten, kostuums en platenhoezen. "En van die platenhoezen ook de ontwerpen. Van Sticky Fingers zie je bijvoorbeeld niet alleen het eindresultaat van Andy Warhol, maar ook de concepten ervoor."

Blühm verwacht veel fans in Groningen maar denkt dat The Rolling Stones - Unzipped, die tot en met 27 februari te zien is, ook interessant is voor anderen. "We hopen juist niet alleen de superfans aan te trekken. Het is een lesje muziekgeschiedenis en verbeeldt een bepaalde tijdsgeest. Dat is ook leuk als je nog niet heel bekend bent met hun muziek."

Nu de tentoonstelling later opent dan gepland en vanwege de coronacrisis met minder bezoekers plaatsvindt zou hij mogelijk langer kunnen doorgaan. "Dat kan natuurlijk niet onbeperkt, maar misschien dat dat wel gebeurt. We moeten even kijken hoe het loopt."