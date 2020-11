‘Grote kans dat Airbnb servicekosten moet terugbetalen’

De kans dat Airbnb flink in de buidel moet tasten om aan Nederlandse huurders servicekosten terug te betalen, is na een advies aan de Hoge Raad aanzienlijk gegroeid. Dat stelt de Consumentenbond na bestudering van een zaak bij de hoogste civiele rechter rond Booking.com.

Booking.com ligt al jaren in de clinch met de stichting die de pensioenen voor werknemers in de reisbranche regelt. Volgens deze stichting moet ook het online boekingsplatform deelnemen aan dit pensioenfonds, omdat het bedrijf in feite als reisagent optreedt. Booking.com protesteert daar tegen. Centraal bij die kwestie staat de vraag of Booking.com een bemiddelaar is.

In tegenstelling tot lagere rechters, geeft de advocaat-generaal van de Hoge Raad de stichting voor reisbranchepensioenen gelijk. Booking.com is volgens de belangrijke adviseur wel degelijk een bemiddelaar, omdat het bij hotels een commissie in rekening brengt voor iedere via de website geboekte kamer.

Dienen van twee heren

Volgens de Consumentenbond is de conclusie een grote opsteker in zijn recente zaak tegen Airbnb. Adviezen van de advocaat-generaal worden vrijwel altijd overgenomen door de Hoge Raad. En uit dat advies volgt volgens de organisatie duidelijk dat ook Airbnb als bemiddelaar moet worden aangemerkt, gezien de kosten die het bedrijf in rekening brengt.

Als Airbnb inderdaad een bemiddelaar is, overtreedt het internetbedrijf de wet door aan zowel huurders als verhuurders vergoedingen te vragen. Dit zogeheten ‘dienen van twee heren’ mag in Nederland niet. Om die reden is de Consumentenbond samen met een massaclaimspecialist een zaak begonnen tegen Airbnb om mogelijk onterecht betaalde servicekosten voor huurders terug te krijgen.

Dit kan voor Airbnb duur uitpakken. Inmiddels doen ruim 31.000 mensen mee aan de collectieve claim. Gemiddeld gaat het om een bedrag van 250 euro aan servicekosten dat per deelnemer wordt teruggevraagd.