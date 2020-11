PlayStation 5 te koop en ook alweer uitverkocht in Nederland

De vijfde generatie van spelcomputer PlayStation van het Japanse elektronicaconcern Sony is vanaf donderdag te koop in Nederland. Maar gamers die niet op voorhand een bestelling plaatsten, zullen nog even geduld moeten hebben. De vraag naar het apparaat is enorm en bij vrijwel alle winkels is nu al geen nieuwe PlayStation meer te krijgen.

Er zijn twee versies van de PlayStation 5. Eentje met dvd-drive, van 499,99 euro en een zonder, van 399,99 euro. Bij grote onlinewinkels zoals bol.com en MediaMarkt waren de gameconsoles in de voorverkoop binnen enkele minuten al uitverkocht. Volgens bol.com gaat het om enkele duizenden spelcomputers. De webwinkel verwacht dit jaar nog wel een nieuwe voorraad binnen te krijgen. Datzelfde geldt voor MediaMarkt.

De allereerste PlayStation kwam in 1995 uit en was de eerste spelcomputer van Sony. De PlayStation 5 deed het in de voorverkoop in het buitenland al een stuk beter dan voorganger nummer 4. In de eerste twaalf uur van de voorverkoop werden in de Verenigde Staten evenveel consoles van de nieuwste generatie verkocht als in de eerste twaalf weken van de Playstation 4, meldde Sony eerder. Daar is de PlayStation 5 al een week uit, net als in Japan, Zuid-Korea, Canada, Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland.

Sony profiteert net als andere bedrijven in de game-industrie volop van de coronacrisis waardoor mensen en masse verplicht thuiszitten. De PlayStation heeft onder meer de Xbox Series X en S van Microsoft en de Switch van Nintendo als concurrent. Deze computers werden al eerder op de markt gebracht. Ook spellen worden flink verkocht. Zo vloog voetbalspel FIFA21 al massaal de winkels uit.

Microsoft kampt momenteel met tekorten van de nieuwe Xbox. De leveringsproblemen zijn niet voor komend voorjaar opgelost, zo is de verwachting. Waarschijnlijk komt dat door een beperkte capaciteit bij een fabrikant die een bepaalde chip maakt voor de computer, meldde tech-website Tweakers.

Van de Nintendo Switch verwacht de Japanse maker er zeker 24 miljoen te slijten. Eerder hield Nintendo rekening met de afzet van 19 miljoen Switch-consoles. Nintendo zou ook werken aan een verbeterde Switch, de Switch Pro, met een groter scherm en een betere processor. Die komt volgens de laatste geruchten ergens begin volgend jaar uit.