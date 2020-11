Musea en jacht op kaartjes voor tentoonstellingen weer geopend

De musea gaan donderdag weer open en er is een run op kaartjes voor de populaire tentoonstellingen als Rolling Stones Unzipped in Groningen. Nadat het Groninger Museum de opening door de verscherpte coronamaatregelen moesten uitstellen, moeten ze nu bezoekers teleurstellen. Ze zijn tot en met 28 november uitverkocht.

Naturalis moest de populaire tentoonstelling Van onschatbare waarde na een week al onderbreken. Toch is het publiek de 25 topstukken uit de collectie van het museum niet vergeten, want de komende twee weekenden zijn online geen tickets meer beschikbaar.

Bij Museum MORE zijn voor de komende dagen de kaarten voor de tentoonstelling Bob Ross al weg. ‘Dinsdagavond hebben we hard gewerkt om de kaartverkoop online te zetten. We zagen de tickets wegvliegen voor de komende dagen”, vertelt een woordvoerder. Om met eventuele nieuwe coronamaatregelen teleurstellingen te voorkomen, kunnen kaarten tot een maand vooruit gekocht worden.

Naast musea gaan ook pretparken, dierentuinen en bioscopen donderdag weer open.