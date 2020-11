Begrotingscrisis drukt zwaar op EU-coronatop

De EU-leiders houden donderdag opnieuw een videotop over de pandemie. Een ‘bijpraatsessie”, aldus een hoge diplomaat: over hoe de lidstaten coronamaatregelen beter kunnen afstemmen op elkaar, hoe het staat met de vaccins en om ervaringen uit te wisselen over de tweede golf. Maar inmiddels is de EU ook nog in een begrotingscrisis beland, en het is ondenkbaar dat het daar niet ook over gaat tijdens het overleg.