Minister Arizona: toename bedreigingen met geweld dankzij Trump

Katie Hobbs, de minister van Binnenlandse Zaken van de Amerikaanse staat Arizona, heeft te maken met een toename van het aantal gewelddadige bedreigingen omtrent de afgelopen presidentsverkiezingen, zegt zij. De oorzaak daarvan ligt volgens haar bij desinformatie die door president Donald Trump wordt verspreid om twijfel te zaaien over de legitimiteit van de verkiezingsuitslag.

Sinds de verkiezingen ventileert Trump zijn woede via Twitter, waar hij allerlei ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude uit. Hoewel tal van rechtszaken om dat aan te tonen tot dusver op niks uitlopen, komt uit opiniepeilingen naar voren dat Trump wel degelijk garen spint bij zijn geklaag over ‘gestolen’ verkiezingen. Volgens een recente peiling van persbureau Reuters en marktonderzoeker Ipsos gelooft ongeveer de helft van de Republikeinse stemmers de president.

Hobbs, die als minister van Binnenlandse Zaken van Arizona eindverantwoordelijke is voor de verkiezingen in die staat, noemt de bedreigingen die onder meer gericht zijn aan haar familie en medewerkers ‘uiterst weerzinwekkend”. De bedreigingen zullen Hobbs er niet van weerhouden haar werk te doen, waaronder het formaliseren van de verkiezingsuitslag in Arizona, heeft ze gezegd.

‘Er zijn mensen, onder wie de president, Congresleden en andere verkozen ambtsdragers, die desinformatie blijven herhalen en anderen aanmoedigen om de verkiezingsuitslagen te wantrouwen op een manier die een schending is van de eed die zij hebben afgelegd”, stelt Hobbs in een verklaring. ‘Het is tijd dat dit stopt. Hun woorden en daden hebben gevolgen.’

Hobbs gaf geen details over de bedreigingen die ze heeft ontvangen. Aangespoord door Trumps beschuldigingen zijn duizenden van zijn aanhangers door het hele land de straat opgegaan, waaronder in Washington afgelopen weekend. Onder hen zijn ook enkele zwaarbewapende neofascistische milities als de Proud Boys en de Three Percenters.

Trumps Democratische uitdager Joe Biden versloeg Trump onder meer in Arizona, waar hij volgens de cijfers van Edison Research zo’n 10.000 stemmen meer binnenhaalde dan de president. Arizona was een van de staten die de vorige keer nog op Trump stemden maar waar nu de Democraten er met de overwinning vandoor zijn gegaan.

Verkiezingsfunctionarissen van beide partijen, en uit meerdere staten, hebben gezegd dat er geen bewijs is voor verkiezingsfraude. Uit een federaal onderzoek kwam dezelfde conclusie. Landelijk kreeg Biden zo’n 5,8 miljoen stemmen meer dan Trump.