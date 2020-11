Bondgenootschap van vijf kritisch tegen China om Hongkong

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland heeft forse kritiek richting Peking geleverd vanwege de Chinese repressie van de prodemocratische beweging in Hongkong. Daar stapten onlangs alle prodemocratische parlementariërs op nadat vier van hen uit hun ambt waren gezet als gevolg van een nieuwe Chinese wet, die is bedoeld om de oppositie de kop in te drukken.

De minister van de zogeheten Five Eyes (Vijf Ogen), een bondgenootschap dat inlichtingen met elkaar deelt, hebben aan China laten weten ‘zeer bezorgd’ te zijn over de nieuwe Chinese wet. Die is volgens hen onderdeel van een vooropgezet plan om Hongkongse critici van Peking het zwijgen op te leggen.

‘Wij dringen erop aan bij de Chinese centrale autoriteiten dat zij hun acties tegen Hongkongs gekozen parlement heroverwegen en de leden van de Wetgevende Raad onmiddellijk terug in hun ambt zetten”, aldus de vijf over de afgezette en opgestapte parlementariërs.

China ligt in toenemende mate met het westen op ramkoers sinds het deze zomer een nieuwe nationale veiligheidswet voor Hongkong invoerde. Die wet maakt het streven naar onafhankelijkheid strafbaar en maakt de inzet van Chinese veiligheidstroepen mogelijk. Volgens critici is het doel van die wet om een einde te maken aan de status aparte van de voormalige Britse kroonkolonie, die in principe een eigen parlement, vrijemarkteconomie en een onafhankelijke rechterlijke macht heeft.