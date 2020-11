Lokaal Belang verreweg de grootste in nieuwe gemeente Eemsdelta

Lokaal Belang Eemsdelta heeft een groot aantal zetels veroverd in de nieuwe gemeente Eemsdelta in Groningen. De lokale partij kreeg woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen genoeg stemmen voor 11 zetels. Daarmee laat Lokaal Belang Eemsdelta de rest ver achter zich.

De op een na grootste partij is de PvdA met 5 zetels. Daarna volgen ChristenUnie, VVD en CDA met ieder 3 zetels. Gemeentebelangen Eemsdelta en GroenLinks komen beide op 2 zetels uit. Daarnaast kregen drie partijen onvoldoende stemmen om een zetel in de raad te bemachtigen, te weten: Seniorenpartij Eemsdelta, Jongerenpartij Eemsdelta en D66.

De opkomst van de verkiezingen is uitgekomen op 44,21 procent. Het gaat officieel nog om een voorlopige uitslag. Op vrijdag maakt het stembureau de definitieve zetelverdeling bekend.

In Groningen werden verkiezingen gehouden omdat daar vanaf volgend jaar Delfzijl, Appingedam en Loppersum de nieuwe gemeente Eemsdelta vormen.

Lokaal Belang Eemsdelta is een fusie van de drie grootste lokale partijen: Fractie 2014 uit Delfzijl, Gemeentebelangen Appingedam en Loppersum Vooruit. "Ik ben echt een heel blij mens", zegt lijsttrekker Annalies Usmany tegen het Dagblad van het Noorden. "Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar dit had ik niet verwacht."