Gerrit Jan Schuldink

Hooghalen - 22 mei 2020

‘Mijn oudste dochter liet pas een foto zien van rails die in de wolken verdwijnen. Zo is het ook met Gerrit Jan gegaan, op de dag na Hemelvaart’, vertelt Annette Schuldink uit Hardenberg. Haar man was machinist bij de NS. ‘Wat vond hij dat geweldig: de mooiste baan die er was, op het mooiste kantoor, met het mooiste uitzicht. Hij was er trots op dat hij hier terechtgekomen was, door een reorganisatie, want hij was eigenlijk automonteur en daarna dieselmonteur bij de NS. Aan het ongeluk op 22 mei kon hij niets doen. Op een onbewaakte overweg in Hooghalen botste de trein op een landbouwvoertuig en kwam er een einde aan zijn leven hier op aarde. Het is niet te bevatten: je zwaait hem ’s morgens..

