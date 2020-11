Henny van der Stege-Veldkamp

‘Ik ben mijn maatje kwijt. Dat is heel simpel gezegd, maar heel intens’, vertelt Herman van der Stege. Begin april van dit jaar overleed Hennie van der Stege-Veldkamp aan corona. Het echtpaar, dat twee dochters, zes zonen en zestien kleinkinderen kreeg, was toen 48 jaar getrouwd.

‘Leven en geloven was bij Hennie één. Het geloof was haar leidraad, in al haar handelen wilde ze volgeling van Jezus zijn. Ze was bescheiden, trouw, loyaal. Ze was heel zorgzaam en liefdevol voor de kinderen. Daardoor is er een enorme band tussen de kinderen gegroeid. Het verdriet om het overlijden van drie van onze kleinkinderen delen we met elkaar. Alle kinderen gaan nog naar de kerk, en daaraan hebben Hennies nachtelijke ges..

