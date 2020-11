Sjoerd Wijma

‘We hebben ongelofelijk veel kaarten gehad toen Sjoerd ziek was: 460. Ook van veel van zijn oud-studenten, die schreven dat hij oprechte aandacht en interesse voor hen had en het leven zag in het perspectief van zijn God en Here’, vertelt zijn vrouw, Diny Wijma-Molema. 'Sjoerds lijfspreuk was: "Om van de regenboog te genieten heb ik de regen erbij te nemen." En tot het eind toe bleef hij de regenboog zien, ondanks de regen. Dat was een bemoediging voor veel mensen.'

In maart dit jaar bleek plotseling dat Sjoerd kanker had aan zijn galwegen. De operatie die daarop volgde, lukte gedeeltelijk. Sjoerd koos ervoor om in de laatste maanden van zijn leven thuis te zijn, om op een goede manier afscheid te nemen van z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .