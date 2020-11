Kamer wil onderzoek naar ethische kant van vaccinatiebeleid

De Tweede Kamer wil een onderzoek naar de ethische dilemma’s die er zijn omtrent het vaccinatiebeleid tegen het coronavirus. Een meerderheid ondertekende een motie hiertoe van de ChristenUnie. De Kamer en het kabinet zijn tegen een vaccinatieplicht maar er is onduidelijkheid over mogelijke ‘indirecte dwang of drang”, als mensen bepaalde voordelen zouden hebben als ze zich laten inenten.