Voltallige Tweede Kamer wil meer coronabedden in zorghotels

De hele Tweede Kamer wil dat het kabinet zorgt voor meer bedden buiten ziekenhuizen, bijvoorbeeld in zogeheten zorghotels. Daar kunnen coronapatiënten terecht die wel zorg nodig hebben, maar niet ziek genoeg zijn voor een behandeling in het ziekenhuis.

Nu veel hotels door de coronamaatregelen weinig gasten ontvangen, zijn meerdere omgebouwd tot zorghotel. Zo kunnen ze de ziekenhuiszorg ontlasten, maar er zijn volgens de Kamer niet genoeg mensen om er te werken.

Hiervoor willen de partijen mensen inzetten die bijvoorbeeld al ervaring in de zorg hebben maar nu ergens anders werken. Ook mensen die door corona nu zonder werk zitten, zoals mensen uit de horeca of entertainmentsector, zouden er aan de slag kunnen via zogeheten ‘crisisbanen’.

Er wordt binnenkort gestemd over de CDA-motie die hiertoe oproept.