Grote vondst in Tussen Kunst en Kitsch

In het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch is woensdagavond een grote vondst gedaan. Het gaat om een schilderij van Adriaan de Lelie (1755-1820) dat is getaxeerd op een waarde van 100.000 euro. Daarmee komt het op de vijfde plek van hoogst getaxeerde objecten in de geschiedenis van het tv-programma.