Meer loon voor pakketbezorgers en ondersteunend personeel PostNL

Medewerkers van PostNL, behoudens de postbezorgers die een eigen cao hebben, krijgen in stappen 5,5 procent meer loon. Dat zijn vakbonden CNV en BVPP met het bedrijf overeengekomen. Dit jaar is de loonstijging 2,5 procent. Volgend jaar komt daar 3 procent bij zo staat in het principeakkoord. De overeenkomst geldt voor bijna 18.000 medewerkers.