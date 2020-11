KLM was ook in tweede ronde loonsubsidie grootverbruiker

Ook bij de tweede ronde voor loonsubsidies van de overheid was luchtvaartmaatschappij KLM een grootverbruiker van de steunregeling. Samen met dochterondernemingen voor bijvoorbeeld catering, een pilotenschool en KLM Cityhopper was het concern goed voor voorschotten van net geen 300 miljoen euro loonsteun, zo komt naar voren uit een register van uitkeringsinstantie UWV.

De luchtvaart is een van de hardst getroffen sectoren van de coronapandemie, doordat de reisbeperkingen zorgden voor een ineenstorting van de vraag naar vliegreizen. Ook budgetmaatschappij Transavia, een dochter van luchtvaartcombinatie Air France-KLM, kreeg bij de tweede ronde van de zogeheten NOW-regeling 25,9 miljoen aan voorgeschoten loonsubsidie.

Vlak na het uitbreken van de coronacrisis zette de regering een regeling van loonsubsidies op voor bedrijven die veel omzet mislopen door de pandemie en lockdownmaatregelen. Bedrijven die te maken hebben met een omzet van minstens 20 procent, kunnen tot maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. De door UWV gepubliceerde voorschotbedragen zijn 80 procent van de totaal berekende tegemoetkoming.

Eerste ronde

Bij de eerste ronde aan NOW-steun was KLM al de grootste ontvanger van de financiële hulp. Toen ging het om een bedrag van circa 304 miljoen euro om de loonkosten deels te dekken. Daarnaast schoot de regering KLM te hulp met een financiële injectie van 3,4 miljard euro aan leningen en kredietgaranties, die de maatschappij moeten behoeden voor een bankroet.

UWV publiceerde net als na de eerste ronde aan loonsubsidies een voorlopige lijst met het voorschot aan NOW-geld dat bedrijven hebben ontvangen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat die informatie openbaar wordt, om zo transparant mogelijk te zijn over de besteding van publiek geld. De in het register genoemde bedragen zijn nog niet definitief en kunnen nog veranderen. De tweede aanvraagperiode waar de nieuwe lijst over gaat, liep van juni tot en met september.