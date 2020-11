VVD bereid na te denken over ‘indirecte’ vaccinatieplicht

De VVD is bereid na te denken over een mogelijk ‘indirecte vaccinatieplicht’ vanwege het coronavirus. Het kan er bijvoorbeeld om gaan dat mensen geen overheidsgebouw of concertzaal in zouden mogen als ze niet ingeënt zijn, zo hield onafhankelijk Tweede Kamerlid Wybren van Haga zijn VVD-collega Hayke Veldman voor tijdens het coronadebat woensdag.