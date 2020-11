Alle deelnemers sowieso te zien tijdens Eurovisiesongfestival

In elk land wordt door de lokale tv-zender een optreden in een studio gefilmd. Mocht het dan volgend jaar mei zo zijn dat het niet mogelijk is fysiek in Rotterdam Ahoy op te treden, dan hoeft het niet afgeblazen te worden.

De opgenomen optredens worden voor het liedjesspektakel aangeleverd. Ze worden, net als tijdens het songfestival, 'in realtime' opgenomen en aan de opname mag niet gesleuteld worden. Ook mogen de filmpjes niet voor mei worden gepubliceerd en worden ze zo gemaakt dat ze passen in het decor en de dimensies van de schermen in Ahoy.

Eerder werd al bekend dat het songfestival sowieso doorgaat. De organisatie zei aan vier verschillende scenario's te werken, waarvan een zonder publiek. In de eerste maanden van volgend jaar wordt een knoop doorgehakt over de vorm van de 65e editie.