‘Werkstress onder Nederlanders al voor corona toegenomen’

De werkstress onder Nederlandse werknemers is toegenomen. Dat concludeert loonstrookverwerker ADP op basis van onderzoek onder 1900 werkenden in Nederland. Onderzoekers hebben de stress gemeten voordat de coronapandemie uitbrak, maar het is volgens hen te verwachten dat de crisis vooral stressverhogend werkt.

Van de ondervraagden gaf 55 procent aan minstens elke week stress op het werk te ervaren. Dat was een jaar eerder nog 42 procent. De groep die aangeeft nooit stress te ervaren, is bovendien gekrompen tot 15 procent. Dat was een jaar eerder nog 22 procent.

Volgens ADP Nederland zijn er verschillende mogelijke oorzaken van stress. ‘Bijvoorbeeld medewerkers die nog harder werken om hun waarde te bewijzen, personeel dat niet uitschakelt wanneer ze thuis werken of een algemene hogere werkdruk binnen de organisatie door financiële zorgen”, zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland.

Internationaal

ADP onderzocht ook wereldwijd hoeveel mensen stress op het werk hebben, op basis van antwoorden van 32.000 deelnemers. Daaruit blijkt dat Nederland, ondanks de toename van stress, nog wel beter scoorde dan Europa als geheel. Daar ligt het percentage werknemers dat zeker één keer per week stress ervaart op 66 procent. Noord-Amerika scoort het hoogst met 68 procent.

De onderzoeksresultaten over stress hebben betrekking op de periode vóórdat de coronacrisis in volle omvang toesloeg. ADP onderzocht ook in de periode tijdens de virusuitbraak wat de situatie op de werkvloer was, maar heeft geen cijfers over de mate van ervaren stress onder werknemers. Wel blijkt uit het internationale onderzoek dat werknemers sinds de crisis meer onbetaald overwerk doen. Gemiddeld geven werknemers aan dat ze wekelijk zeven uur onbetaald werk per week verrichten, tegenover zes uur voor de coronacrisis.

ADP houdt er ook rekening mee dat de toegenomen onzekerheid over werkgelegenheid voor extra onrust zorgt. Dat kan ook leiden tot extra stress.