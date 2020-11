Taliban zijn blij met vertrek militairen VS uit Afghanistan

De Taliban hebben opgetogen gereageerd op het nieuws dat nog eens 2000 Amerikaanse militairen worden teruggetrokken uit Afghanistan. ‘Dit is een positieve stap die in het belang is van de inwoners van beide landen”, jubelde een woordvoerder van de radicaalislamitische opstandelingen.

De VS maakten dinsdag bekend dat het aantal militairen in Afghanistan wordt teruggebracht van 4500 naar 2500. De terugtrekking moet medio januari zijn afgerond, slechts enkele dagen voordat de Democraat Joe Biden mag aantreden als nieuwe president.

Critici in de VS en bondgenoot Duitsland zijn minder enthousiast over het besluit. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zei zich zorgen te maken over de mogelijke gevolgen voor het vredesproces in Afghanistan. ‘We moeten geen nieuwe drempels opwerpen. En dat zou waarschijnlijk wel het gevolg zijn van een gehaaste terugtrekking uit Afghanistan.’

Aanslagen 11 september

De Amerikaanse strijdkrachten hebben bijna 20 jaar geprobeerd de Taliban uit te schakelen. De Amerikaanse militaire inzet in Afghanistan volgde op het drama van 11 september 2001, toen al-Qaeda met gekaapte passagiersvliegtuigen duizenden Amerikanen kon doden. De terreurorganisatie kon opereren vanuit Afghanistan, waar de Taliban op dat moment een schrikbewind voerden.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in het verleden beloofd de ‘eindeloze oorlogen’ te beëindigen waar zijn land in verwikkeld is. Zijn regering sloot eerder dit jaar een deal met de Taliban. Die voorziet in een geleidelijke terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan. De Taliban moeten nog wel met de Afghaanse regering onderhandelen over de politieke toekomst van het land. Dat overleg verloopt moeizaam.