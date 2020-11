Nieuwe poederbrieven op drie locaties in Amsterdam

Op drie locaties in Amsterdam zijn woensdagochtend opnieuw poederbrieven aangetroffen. Het gaat om locaties aan de Weteringschans in het centrum, de Rooseveltlaan in Zuid en de Jan Tooropstraat in Nieuw-West. In geen van de gevallen is er iemand gewond geraakt, meldt de politie.

De politie kon niet zeggen op welke precieze locaties de brieven werden afgeleverd, behalve dat het om twee bedrijfspanden gaat en één ziekenhuis. Aan de Jan Tooropstraat zit een OLVG-ziekenhuis. De recherche doet onderzoek naar de herkomst van de brieven en sluit niet uit dat de nieuwe poederbrieven verband houden met de brieven die dinsdag werden bezorgd. ‘We kijken naar de samenhang en stemmen het onderzoek landelijk af”, zegt een politiewoordvoerder.

Dinsdag werden op zes plekken in Amsterdam, een locatie in Best, twee adressen in Rotterdam, een plek in Amersfoort en een in Utrecht poederbrieven aangetroffen. De brieven kwamen onder meer binnen bij het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis, twee hotels in Amsterdam, een pand van de Persgroep in Rotterdam, een drukkerij van DPG Media in het Brabantse Best, de uitgever van het Nederlands Dagblad in Amersfoort en een bedrijfsverzamelgebouw in Amsterdam waar onder meer de redacties zitten van DPG-kranten Het Parool, Trouw en de Volkskrant.

Tips

Over de poederbrieven die dinsdag in totaal op elf plekken in Nederland werden gevonden, kwamen bij de politie al enkele tips binnen. Of de tips bruikbaar zijn, is nog niet bekend. Wat er precies in de brieven zit, wil de politie vooralsnog niet zeggen, ook omdat dit daderinformatie is. Wie er achter zit en waarom de specifieke locaties het doelwit werden, is nog onduidelijk.

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd dinsdagavond aandacht besteed aan de brieven. Er werd een oproep gedaan aan mensen om het door te geven als ze een vermoeden hebben over de afzender of afzenders of weten wat hier achter zit. Ook werd mensen die met post omgaan en denken poeder te voelen of dat te zien bij het openen, geadviseerd er niet meer aan te komen, het weg te leggen en direct 112 te bellen.