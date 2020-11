Defensie 'onaangenaam verrast' door Amerikaanse terugtrekking

Voor de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan heeft het besluit volgens de bewindsvrouw "potentieel zeer verstrekkende gevolgen". De consequenties worden nu in kaart gebracht. De ongeveer honderd Nederlandse militairen daar zijn afhankelijk van de ondersteuning van de Amerikanen.

"De afspraak was en is: samen erin, samen eruit", aldus Bijleveld. Zo'n terugtrekking zou dan ook op een moment moeten gebeuren dat het zou kunnen. Ze is over het "eenzijdige" besluit kort tevoren op de hoogte gesteld door de Amerikanen. Het gaat in tegen de afspraken die zijn gemaakt.

Het besluit van de regering-Trump past volgens Bijleveld "helaas" in het beeld van de afgelopen periode. Toen de ministers van Defensie van de NAVO eind oktober nog bijeen waren, werd er door de toenmalige Amerikaanse minister Mark Esper niets gezegd over een terugtrekking uit beide landen.