Leider Labour weert voorganger Corbyn uit fractie

De voormalige leider van de grootste Britse oppositiepartij Labour, Jeremy Corbyn, mag zijn partij niet meer vertegenwoordigen in het parlement. Zijn opvolger Keir Starmer maakte op Twitter nog eens duidelijk dat hij niet te spreken is over recente opmerkingen van de 71-jarige Corbyn, wiens schorsing als partijlid deze week wel was opgeheven.

Het besluit van Starmer zorgt waarschijnlijk voor meer verdeeldheid binnen de partij. Die is jarenlang geleid door de veel linksere Corbyn. De ervaren politicus stapte op na een zware verkiezingsnederlaag, maar heeft nog steeds veel steun. Hij moet nu verder als partijloos lid van het Lagerhuis.

De recente schorsing van Corbyn als partijlid had te maken met een rel over vermeend antisemitisme binnen de partij. Corbyn stelde eind vorige maand na publicatie van een kritisch rapport dat zijn tegenstanders de omvang van het probleem enorm overdreven. Dat werd hem niet in dank afgenomen.

De voormalige partijleider nuanceerde zijn uitspraken deze week. Hij benadrukte in een verklaring dat ‘antisemitisme nooit getolereerd’ mag worden. Daarna was ook zijn schorsing weer van tafel, maar hij is nog steeds niet welkom in de parlementsfractie van zijn partij. De huidige leider Starmer heeft een speerpunt gemaakt van de aanpak van antisemitisme en vindt dat zijn voorganger die missie heeft ondermijnd.