Griekenland kan weer schuldverlichting tegemoet zien

Griekenland kan binnenkort een schuldverlichting ter waarde van 767 miljoen euro tegemoet zien. De Eurogroep (ministers van Financiën van de eurolanden) mag van Brussel eind deze maand het licht op groen zetten voor de uitkering, omdat het land zich ondanks de coronacrisis aan de afspraken houdt over noodzakelijke economische hervormingen nadat het jarenlang financieel op de been moest worden gehouden.

Het is de vierde keer dat Griekenland, sinds het in augustus 2018 uit het Europese noodprogramma kon stappen, geld krijgt. In juni werd nog 748 miljoen euro vrijgemaakt. De uitkeringen vloeien voort uit een afspraak uit 2012, toen Griekenland failliet dreigde te gaan. De andere eurolanden, inclusief Nederland, schoten toen te hulp met het opkopen van Griekse staatsobligaties. De winsten die ze daarop hebben geboekt, zullen tot medio 2022 halfjaarlijks naar Athene worden overgemaakt om te helpen de schuldenlast te verlichten.

Het gaat om een totaalpakket van 4,8 miljard euro. Het geld wordt gebruikt voor rentelastenverlichting en om er leningen vervroegd mee af te lossen. Volgens ingewijden is de schuld van Griekenland, die door de coronacrisis weer toeneemt, houdbaar.