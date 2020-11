Gemeenteraadsverkiezingen Groningen en Brabant verlopen rustig

Een aantal gemeenten in de twee provincies wordt per 1 januari 2021 opnieuw ingedeeld. Zowel nieuwe als huidige inwoners gaan nu naar de stembus.

Delfzijl, Appingedam en Loppersum vormen vanaf volgend jaar de nieuwe gemeente Eemsdelta. Mensen die hun stem komen uitbrengen voor de nieuwe gemeenteraad houden zich volgens de Groningse woordvoerder "keurig aan de regels". "Iedereen draagt een mondkapje en houdt zich aan de looproutes." Onderdeel van de extra maatregelen is dat kiezers na het stemmen hun rode potlood mee naar huis moeten nemen. "Ik zie tot nu toe alle mensen naar buiten lopen met hun potlood", aldus de woordvoerder.

Rijen

Bij de stembureaus mogen niet veel mensen tegelijk naar binnen, om te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. "Dat gaat tot nu toe prima", aldus een woordvoerder van de gemeente Boxtel. "Er staan bij veel stembureaus rijen buiten. Een extra medewerker van het stembureau zorgt dat mensen ook daar voldoende afstand tot elkaar houden. Iedereen houdt zich super aan de regels."

Normaal gaan stembiljet en identiteitsbewijs op het stembureau door meerdere handen ter controle. Nu is er één iemand die beide zaken voor een kiezer controleert. "Stembureaumedewerkers geven aan dat ze dat eigenlijk prettiger vinden. Het is efficiënt, maar ook persoonlijker, omdat je wat langer contact kunt maken met een kiezer."

Mobiel stembureau

Ook in Oisterwijk verloopt het stemmen tot nu toe rustig. "We hebben mensen opgeroepen gespreid over de dag te komen, in plaats van voor en na het werk. Omdat veel mensen thuiswerken kan dat ook makkelijker." Ook het mobiele stembureau dat in verschillende verzorgingstehuizen wordt opgezet is volgens plan begonnen aan de verkiezingsdag. Bij het drive-instembureau in Vught was het aanvankelijk heel rustig. "Maar vanaf 09.00 uur werd het een komen en gaan van auto's."

In Noord-Brabant wordt per 1 januari 2021 de gemeente Haaren opgesplitst. Het dorp Haaren wordt toegevoegd aan de gemeente Oisterwijk, het dorp Esch aan de gemeente Boxtel en Helvoirt gaat bij de gemeente Vught horen. Het dorp Biezenmortel wordt toegevoegd aan de gemeente Tilburg, maar omdat dat om een grenscorrectie gaat wordt er niet gestemd.