Minister Denemarken weg na rel over illegaal ruimen nertsen

Een rel over het ruimen van nertsen heeft de Deense minister van Landbouw de kop gekost. De regering gaf eerder deze maand opdracht de volledige nertsenpopulatie te doden vanwege de coronacrisis, maar moest later toegeven dat het niet bevoegd was om daartoe te beslissen. Boeren reageerden woedend.

Minister van Landbouw Mogens Jensen maakte woensdag bekend dat hij opstapt vanwege de affaire. Hij schreef op Twitter dat het parlement onvoldoende vertrouwen meer in hem heeft.

In het Noord-Europese land worden op boerderijen zo’n 17 miljoen nertsen gehouden. Die worden gefokt voor hun vachten. Ze bleken een gemuteerde versie van het coronavirus te verspreiden. De centrumlinkse regering wilde de dieren preventief ruimen en schakelde ongeveer twee weken geleden leger en politie in om daarbij te assisteren. Later bleek dat er geen juridische basis was voor die operatie.

Die juridische blunder betekent niet dat de nertsen de dans ontspringen. De minderheidsregering regelde deze week alsnog voldoende politieke steun voor het ruimen. De politieke schade was toen al geschied. Het vertrouwen in de regering van premier Mette Frederiksen heeft volgens een recente peiling een flinke deuk opgelopen.