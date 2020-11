Overheid kondigt intensiever toezicht op Tata Steel aan

Staalbedrijf Tata in de regio IJmond kan de komende jaren ‘meer en intensiever’ toezicht tegemoetzien. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk hebben daar afspraken over gemaakt. Gezondheid krijgt ‘meer nadruk’ bij de vergunningverlening, toezicht en handhaving, zo staat in het programma ‘Tata Steel 2020-2050. Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond’, dat de overheden samen hebben opgesteld.