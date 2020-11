Petitie tegen verhogen ozb ruim 135.000 keer ondertekend

Ruim 135.000 mensen hebben de petitie van Vereniging Eigen Huis (VEH) tegen extra verhogingen van de onroerendezaakbelasting (ozb) ondertekend. Volgens de belangenorganisatie voor huizenbezitters is daarmee sprake van een krachtige oproep aan de politiek.

‘Deze petitie laat zien dat veel mensen het ronduit oneerlijk vinden om de kosten voor brede maatschappelijke voorzieningen eenzijdig te laten betalen door mensen met een eigen huis”, zegt Karsten Klein, directeur Belangenbehartiging bij VEH. Hij overhandigde de petitie aan Tweede Kamerleden Julius Terpstra van het CDA en Daniel Koerhuis van de VVD. ‘Vooral huiseigenaren met een bescheiden inkomen kunnen deze jaarlijkse lastenstijging steeds moeilijker betalen”, benadrukte Klein daarbij.

Veel gemeenten hebben al aangekondigd de ozb te verhogen om tekorten in de begroting te kunnen dekken. De ozb verhogen is samen met het bezuinigen op publieke voorzieningen de enige manier om meer geld te genereren. Veel gemeenten zitten in de financiële problemen door de toenemende kosten van onder meer de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg.

De VEH vindt het onterecht dat de ozb wordt verhoogd om de tekorten van de gemeente te dekken. Op die manier betalen volgens de organisatie alleen huiseigenaren mee aan de stijgende zorgkosten van de gemeente. De VEH wil dat de Rijksoverheid de gemeenten tegemoet komt en geld geeft.