WFP-chef haalt Nobelprijs niet op, mogelijk digitale ceremonie

Het comité kende de prijs vorige maand toe aan het WFP, vooral voor zijn inspanningen om te voorkomen dat honger als wapen wordt gebruikt in conflicten en in oorlogen. De uitreiking in de Noorse hoofdstad is normaal gesproken op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel (1833-1896), initiatiefnemer van de prestigieuze prijs.

De prijs bestaat uit 10 miljoen Zweedse kronen (zo’n 960.000 euro), een diploma en een medaille en is voor mensen die zich hebben ingezet voor het bevorderen van de vrede. De traditionele lezing en het banket zijn uitgesteld naar volgend jaar.