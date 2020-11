Spanningen Australië en China lopen op na lekken document

De Chinese regering heeft opzettelijk een document gelekt aan de Australische pers waarin het de Australische regering verwijt de bilaterale betrekkingen te ‘vergiftigen”. Daarmee lopen de spanningen tussen de twee landen opnieuw op. ‘China is boos. Als je China tot vijand maakt, zal China de vijand zijn,’ zei een Chinese functionaris tegen een journalist in Canberra.

Het gelekte document bevat een opsomming van veertien geschillen. De Chinese ambassade in Canberra overhandigde het dossier aan Nine News, The Age en The Sydney Morning Herald. Volgens de Herald ging het om een ‘diplomatiek toneelstuk dat erop gericht lijkt te zijn de regering van Scott Morrison onder druk te zetten, om het standpunt van Australië over verschillende beleidspunten te veranderen”.

De betrekkingen tussen China en Australië zijn verslechterd nadat de Australische regering opriep tot een internationaal onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Ook heeft Australië het Chinese telecombedrijf Huawei uitgesloten van deelname aan de 5G-uitrol en een wet aangenomen die buitenlandse inmenging, vooral vanuit China, moet tegengaan. China noemt deze punten in de gelekte lijst.

Handelssancties

Ook een conflict over het intrekken van studentenvisa en de positie van Chinese journalisten staan als kwesties in het document. Als Australië het beleid zou aanpassen, zou dat volgens China ‘bevorderlijk zijn voor een betere sfeer”. De Australische minister van Handel Simon Birmingham reageerde. ‘Het is nu echt de beurt aan China om bereidheid te tonen en een goede dialoog te voeren.’

China heeft al eerder handelssancties tegen Australië ingesteld. Dat heeft geleid tot bezorgdheid in Australië, omdat bijna 40 procent van de export naar het land gaat. Ook maakt Australië zich zorgen over de steeds assertievere opstelling van China in de regio. Australië sloot eerder deze week een defensieverdrag met Japan.