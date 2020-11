Advocaat verdachte Zeeuwse zedenzaak wraakt rechtbank

De advocaat van Tanja D., de vrouwelijke verdachte in de omvangrijke misbruikzaak in Zeeland, heeft de rechtbank gewraakt. De rechtbank in Middelburg zou de zaak tegen de 44-jarige D. woensdag voortzetten, maar daar kwam het wrakingsverzoek tussen. Volgens de raadsvrouw, Susan Koster, wekt de rechtbank de schijn van partijdigheid.