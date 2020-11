Vijf minderjarigen aangehouden in onderzoek naar ‘happy slapping’

De politie heeft in een onderzoek naar meerdere openlijke geweldplegingen en mishandelingen in Amsterdam vijf minderjarige verdachten aangehouden. Bij die geweldplegingen werden willekeurige mensen geslagen zonder enige aanleiding, ook wel ‘happy slapping’ genoemd.

De incidenten gebeurden van 21 augustus tot 7 oktober van dit jaar in de omgeving van het Osdorpplein en de Tussen Meer in stadsdeel Nieuw-West. De slachtoffers werden meestal van achteren benaderd en eerst op het achterhoofd geslagen. Degenen die de klappen uitdeelden, vaak in groepsverband, vluchtten daarna. In de meeste gevallen was dat op de fiets.

Los van de incidenten die de politie onderzoekt, zouden er nog meerdere andere mishandelingen hebben plaatsgevonden. De politie vraagt de slachtoffers om van deze mishandelingen aangifte te doen.