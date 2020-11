AEX opent met kleine min

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een kleine min geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen licht in het rood. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de recordreeks werd onderbroken. De markten bleven in de greep van het coronavirus, waarbij het optimisme over de vaccins wordt afgezet tegen de zorgen over de huidige tweede besmettingsgolf van het virus.