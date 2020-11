Uitbraak ebola weer voorbij in Congo

De ziekte stak in juni de kop op in Mbandaka, een stad met een miljoen inwoners in het noordwesten van Congo, en kostte sindsdien aan 55 mensen het leven terwijl 130 besmettingen werden vastgesteld. De nieuwe golf besmettingen kwam enkele weken nadat de autoriteiten verklaarden dat een andere grote uitbraak van ebola in het oosten van het land officieel ten einde was. Voor zover bekend eiste deze uitbraak in twee jaar tijd 2200 levens.

