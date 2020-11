Aantal nieuwe Duitse coronabesmettingen stijgt opnieuw

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in het laatste etmaal in Duitsland is vastgesteld, is flink toegenomen ten opzichte van het aantal dat dinsdagochtend werd gemeld. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde woensdag 17.561 nieuwe besmettingen. Dinsdag waren dat er nog 14.419.

Het totale aantal coronabesmettingen in Duitsland komt daarmee op 833.307 gevallen. In de laatste 24 uur overleden in Duitsland nog eens 305 personen aan de gevolgen van Covid-19. Dat brengt het totale dodental in de Bondsrepubliek op 13.119.