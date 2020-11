Amnesty: nog altijd te weinig hervormingen tegen uitbuiting Qatar

Qatar, de gastheer van het wereldkampioenschap voetbal in 2022, voert nog altijd te weinig hervormingen door om de omstandigheden van buitenlandse gastarbeiders te verbeteren, stelt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie zegt woensdag in een rapport, twee jaar voor de aftrap van het WK, dat duizenden arbeiders nog altijd zijn overgeleverd aan gewetenloze werkgevers, wier misbruik onbestraft blijft. Wel zijn de omstandigheden voor arbeidsmigranten in het oliestaatje de laatste jaren verbeterd.

Amnesty zegt de hervormingen van de arbeidsmarkt toe te juichen, maar wijst erop dat de uitvoering beter kan. ‘Dan zouden veel problematische aspecten worden weggenomen”, aldus Regina Spöttl, de Golfstaat-expert van Amnesty. Na een aanhoudende stortvloed van internationale kritiek besloot Qatar om hervormingen door te voeren om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren. Het steenrijke emiraat aan de Perzische Golf ontmantelde het oude systeem, waarmee buitenlandse arbeiders werden gebonden aan een lokale borgsteller, meestal de werkgever. Migranten kunnen in Qatar tegenwoordig vertrekken of van baan veranderen zonder diens toestemming. Ook werd er een minimumloon ingevoerd.

Werknemers die willen vertrekken, krijgen volgens Amnesty echter nog altijd met vergelding door hun werkgever te maken. Paspoorten worden vaak nog afgenomen en ingehouden. Veel gastarbeiders krijgen hun loon te laat of helemaal niet. Vooral voor huishoudelijk personeel zou maar weinig zijn veranderd, aldus Spöttl. ‘Tegen hen worden nog altijd flagrante misdaden gepleegd.’ Amnesty schat dat er in Qatar zo’n 2 miljoen arbeidsmigranten wonen. Zij zijn hoofdzakelijk afkomstig uit arme landen als Bangladesh, Nepal en India.

Met het uitbrengen van het rapport over de omstandigheden van gastarbeiders in Qatar, heeft Amnesty een oproep gedaan aan tal van voetbalbonden waaronder de KNVB. Amnesty wil dat die zich ‘expliciet en publiekelijk’ uitspreekt over de mensenrechtenschendingen in Qatar. Amnesty vindt ook dat de organisator van het WK, de Wereldvoetbalbond FIFA, bij Qatar moet aandringen op hervormingen, evenals de bedrijven die partner zijn van het voetbalfestijn in het oliestaatje.