Meer water en minder vee om de weidevogel te redden

Om de weidevogel te redden is het nodig dat er in enkele tientallen gebieden in Nederland minder vee in de wei loopt. In die gebieden moet de grondwaterstand omhoog, terwijl het agrarisch beheer aangepast moet worden. Als er niks gebeurt dreigen de weidevogels uit het land te verdwijnen. Dat staat in het Aanvalsplan Grutto, dat is opgesteld door oud-minister Pieter Winsemius (VVD) samen met natuurorganisaties. Aan het plan werkten ook wetenschappers en boerenorganisaties mee.