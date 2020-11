Greenpeace eist via rechter strenge klimaatregels voor steun KLM

Samen met de banken houdt het kabinet KLM overeind met 3,4 miljard euro aan leningen en garanties. De coronacrisis heeft het belangrijkste luchtvaartbedrijf van het land aan de rand van de financiële afgrond gebracht. De overheid schiet te hulp en hoopt zo duizenden banen te redden, zowel bij KLM zelf als bijvoorbeeld op Schiphol.

Het kabinet stelt de voorwaarde dat KLM zich houdt aan de afspraken uit het vorig jaar gesloten Akkoord Duurzame Luchtvaart. KLM moet in 2030 bovendien de uitstoot per passagier per afgelegde kilometer hebben gehalveerd. Kanttekening daarbij is dat het aantal passagiers mag toenemen. De totale uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 terug op het niveau van 2005 zijn. Verder moet KLM zich ‘blijven committeren’ aan het doel om zijn toestellen over tien jaar op 14 procent duurzame brandstof te laten vliegen.

‘Vaag, boterzacht en minimaal’ noemt Greenpeace de gestelde voorwaarden. De organisatie eist een bindende daling van de CO2-uitstoot die ‘in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs”. Dat wil zeggen dat de uitstoot zodanig moet dalen, dat de luchtvaart echt bijdraagt aan het ultieme doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celcius.

‘KLM moet zich voorbereiden op een toekomst met minder vluchten”, aldus de eisende partij. Wat Greenpeace betreft, moeten bijvoorbeeld alle vluchten onder de 1000 kilometer worden vervangen door treinreizen.