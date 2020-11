De Jonge: minder valse meldingen in volgende versie corona-app

De volgende versie van de app CoronaMelder zal naar verwachting minder valse meldingen geven. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Na een update moet de app obstakels zoals muren en ramen beter opmerken.

Nu is het mogelijk dat mensen een melding krijgen van de app, terwijl zij niet in de buurt zijn geweest van iemand anders of zelfs gescheiden waren van diegene door een muur of raam. Wie een notificatie krijgt van de app, wordt dringend geadviseerd tien dagen in thuisisolatie te gaan.

Hoewel het bluetoothsignaal waarmee de CoronaMelder opmerkt of gebruikers langer dan 15 minuten bij elkaar in de buurt zijn geweest vaak voldoende wordt afgezwakt door dit soort obstakels, zijn er volgens De Jonge situaties denkbaar ‘waarbij bepaalde muren niet voor voldoende verzwakking van het signaal zorgen”.

De bluetooth-functie wordt opnieuw getest met daarbij expliciet aandacht voor obstakels, schrijft hij. In het Verenigd Koninkrijk, waar de nieuwe versie al gebruikt wordt, zouden de resultaten al nauwkeuriger zijn.