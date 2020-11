Trump vermindert Amerikaanse troepen in Afghanistan en Irak

De Amerikaanse president Donald Trump trekt troepen terug uit Afghanistan en Irak, maar het gaat niet om een volledige aftocht. Het aantal militairen in Afghanistan moet voor midden januari zijn verminderd van 4500 naar 2500, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Uit Irak vertrekken 500 van de 3000 Amerikanen, zodat ook daar 2500 militairen over blijven.

Media hadden een dag eerder al gemeld dat de troepenreductie eraan zat te komen. De terugtrekking moet dus voltooid zijn voor de beëdiging van de nieuwe president op 20 januari.

Trump had weken voor de presidentsverkiezingen van begin november getwitterd dat Amerikaanse soldaten in Afghanistan met Kerstmis terug in de Verenigde Staten zouden moeten zijn. Hij had al tijdens zijn verkiezingscampagne van 2016 aangekondigd troepen naar huis te halen. In Afghanistan streden de Amerikanen tegen de radicaalislamitische Taliban, maar de partijen spraken in februari af elkaar voortaan zo veel mogelijk met rust te laten. Trump sprak in september nog over een vermindering in Irak naar 2000 manschappen.

Volgens de Nationale Veiligheidsadviseur Robert O’Brien hoopt de president dat uiteindelijk in mei alle Amerikaanse troepen weg zijn uit Afghanistan en Irak. Leidende partijgenoten van de Republikeinse Trump waarschuwden al voor een overhaast vertrek.

Ook NAVO-chef Jens Stoltenberg is niet blij met het besluit van Washington. Hij wil niet dat de Verenigde Staten en alle bondgenoten zich op eigen houtje terugtrekken uit Afghanistan. Als het bondgenootschap te vroeg of niet ordelijk uit Afghanistan vertrekt, eist dat mogelijk een ‘heel hoge’ tol. Afghanistan kan dan uitgroeien tot een uitvalsbasis voor aanvallen van radicale moslims op het Westen, zo luidt de vrees. De terreurbeweging IS zou er het ‘terreurkalifaat kunnen herbouwen dat het in Syrië en Irak heeft verloren”, waarschuwt Stoltenberg.

Volgens anonieme regeringsfunctionarissen wil Trump ook troepen terugtrekken uit Somalië. Zij zeggen dat de terugtrekking nog niet definitief is en dat er nog geen bevel is gegeven voor de Amerikaanse troepen in Somalië. Wel is er de groeiende verwachting dat een dergelijk bevel snel wordt gegeven.

Er zijn zo’n 700 Amerikaanse militairen gestationeerd in Somalië om de lokale autoriteiten bij te staan in de strijd tegen Al-Shabaab, een islamitische terreurorganisatie die gelieerd is aan Al-Qaeda. Hoewel in de VS betrekkelijk weinig aandacht is voor die missie, geldt die als een van de pijlers onder de Amerikaanse aanpak van Al-Qaeda.