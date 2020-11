Johnson: VK wil 13 miljard euro in groene projecten steken

Het Verenigd Koninkrijk wil tot in 2030 twaalf miljard pond (zo’n 13,4 miljoen euro) in groene projecten investeren. Premier Boris Johnson komt woensdag met een tienpuntenplan dat ervoor moet zorgen dat het land na de EU-uittreding binnen enkele decennia klimaatneutraal wordt. ‘Ook nu dit jaar anders is verlopen dan aanvankelijk was verwacht, ben ik onze ambitieuze plannen niet uit het oog verloren”, aldus Johnson.