Giuliani geeft geen bewijs stemfraude bij rechter Pennsylvania

Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft in een van de rechtszaken van de Trump-campagne opnieuw beweerd dat er sprake is geweest van systematische verkiezingsfraude door het hele land, en gaf daarvoor opnieuw geen enkel bewijs. Dinsdag diende een hoorzitting in de rechtszaak die de Trump-campagne heeft aangespannen in Pennsylvania, om te voorkomen dat de Democraat Joe Biden er wordt uitgeroepen tot de winnaar.

De advocaten van de door Trump gedaagde staat verwierpen de beschuldigingen en verzochten de federale rechter om de zaak niet-ontvankelijk te verklaren. Als Trump de rechtszaak in Pennsylvania verliest, is zijn laatste kans om via de rechter een tweede termijn in het Witte Huis af te dwingen wellicht definitief verkeken.

Ondertussen diende ook een zaak bij het Hooggerechtshof van Pennsylvania. Daar ving het Trump-kamp opnieuw bot, hetgeen ook de zaak van de president voor de federale rechter geen goed doet. Het Hooggerechtshof oordeelde dat de kiesraad in Philadelphia, de grootste stad van Pennsylvania, correct heeft gehandeld door waarnemers van de Trump-campagne op afstand te houden bij het tellen van de stemmen.

In de federale rechtbank herhaalde zich het patroon van de afgelopen weken sinds de verkiezingen, waarbij Giuliani namens president Trump constant beweerde dat er ‘wijdverbreide, stemfraude door het hele land’ heeft plaatsgevonden, en de staat die beweringen vervolgens afdeed als ongefundeerde ‘speculaties”.

De Trump-campagne had de aantijgingen in de zaak op zondag al afgezwakt. Het team van de president heeft de aanklacht teruggebracht tot de bewering dat kiezers ten onrechte de kans hebben gekregen om fouten bij het uitbrengen van hun briefstemmen te herstellen, bijvoorbeeld als zij niet de in Pennsylvania verplichte tweede geheimhoudingsenvelop hadden gebruikt. Dat zou vooral zijn gebeurd in districten met veel Democratische kiezers.

Vertegenwoordigers van de staat hebben gesteld dat enkele van zulke fouten zijn hersteld, maar niet ten onrechte. Het is de districten toegestaan om contact op te nemen met kiezers om hen te informeren dat zij fouten hebben gemaakt met het uitbrengen van hun stem, voerden de advocaten van de staat aan.

Verwacht wordt dat de federale rechter snel een uitspraak doet. De Trump-campagne wil voorkomen dat de verkiezingsuitslag in Pennsylvania officieel wordt gemaakt, hetgeen minister van Binnenlandse Zaken van de staat Kathy Boockvar maandag wil gaan doen.