‘Wellicht meer mensen betrokken bij dood Omar Essalih’

De politie vermoedt dat mogelijk nog één of twee personen betrokken zijn geweest bij de dood van Omar Essalih (29), maakte de politie dinsdag bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht. Omar Essalih werd afgelopen mei doodgeschoten in Amsterdam-Oost.

In de zaak zijn al drie mensen aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter Ismail el B.. De aangehouden personen waren bekenden van het slachtoffer.

Volgens de politie lijkt het erop dat Essalih voorafgaand aan de schietpartij bij de drie verdachten in een auto heeft gezeten. Mogelijk om een criminele klus uit te voeren. Misschien is er toen iets misgegaan, of werd het slachtoffer in de val gelokt, aldus de politie.

Kringen

De politie denkt dat er afgezien van de drie aangehouden verdachten nog een vierde of vijfde persoon in de auto heeft gezeten. Hier zou in de kringen rond het slachtoffer en de verdachten over gesproken kunnen zijn, zegt de politie.

Essalih werd neergeschoten op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan. Het voertuig, een BMW, werd na het incident zo’n 100 meter verderop in brand gestoken.

De doodgeschoten Essalih, bijgenaamd ‘Centjes’, was een bekende in het criminele circuit. Eind januari was hij nog vrijgesproken van betrokkenheid bij twee plofkraken in Duitsland (begin 2017) en van deelname aan een criminele organisatie. Hij overleefde eerdere aanslagen op hem.